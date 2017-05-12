Khk Protestosunda 3 Gözaltı

Başkent'te Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) protesto eden gruba destek için AK Parti İl Başkanlığına giden 3 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) protesto eden gruba destek için AK Parti İl Başkanlığına giden 3 kişi gözaltına alındı.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevlerinin 65'nci gününde bir grup eylemci, onlara destek için oturma eylemi başlattı. Gruba destek için AK Parti İl Başkanlığına giden 2'si bayan 3 kişi, slogan atarak pankart açtı. Olay yerine gelen çevik kuvvet ve polis ekipleri şahısları gözaltına alarak, sorgulamak için emniyete götürdü.