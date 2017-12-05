Kıblesi kandil olanlar görevden alınmalı

Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Altıntaş, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Altıntaş, " Kıblesi Kandil olanlar kamuda ki görevlerinden uzaklaştırılmalıdır "dedi.

Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Yalçın Altıntaş, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamuda terör örgütü sempatizanlarının görevinden uzaklaştırılmasını talep etti.

Mühendisliğin önemine dikkat çeken Altıntaş, " Mühendisler her ne kadar toplumun gelişmesinde vazgeçilmez bir unsur olsa da, maalesef Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bu hedeflerden vazgeçmiş, bölücü mihrakların cirit attığı bir kurum haline gelmiştir "dedi.

Altıntaş, " Üye haklarını aramak, Türkiye'de mühendislik faaliyetlerini geliştirmek veya mühendislik öğrencilerini desteklemek yerine, siyasi demeçler vererek, bölücü terör örgütlerinin at koşturduğu, teröristleri her alan desteklendiği bir kurum haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeyi düşünenlerle bu ülkenin gelişmeyeceği hepimizin malumudur. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Ülkü-TEK Samsun İl Başkanı İlyas Aydın'ın yaptığı çağrıya katılarak, "Kıblesi kandil olanların bu görevden uzaklaştırılarak, TMMOB içinde ki pisliklerden arındırılmalı." diyorum" ifadelerini kullandı. Yunus KILIÇ