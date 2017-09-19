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Kıbrıs Gazisinden Coşkulu Şiir

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Kıbrıs Gazisinden Coşkulu Şiir
Konya'nın Akşehir ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen törende Kıbrıs Gazisi Mustafa Ali Taş'ın okuduğu "Vatan İçin Gaziyiz Biz"...

Konya'nın Akşehir ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen törende Kıbrıs Gazisi Mustafa Ali Taş'ın okuduğu "Vatan İçin Gaziyiz Biz" isimli şiir dinleyenlerden alkış aldı.

Gaziler Günü kapsamında, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasından sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. İkmal Yüzbaşı Aycihan Sevgili tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Gazi Mustafa Ali Taş tarafından okunan şiirin ardından son buldu. Kıbrıs Gazisi Mustafa Taş tarafından büyük bir coşkuyla okunan "Vatan İçin Gaziyiz Biz" isimli şiir törene katılanlardan büyük alkış aldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından programa katılan protokol, gaziler ve şehit yakınları Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın ev sahipliğinde belediye binası önündeki çay bahçesinde bir süre oturup sohbet etti. Gaziler ve şehit yakınlarına çeşitli ikramlar sunulurken, Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği (AKŞAD) Başkanı İsmail İnce'de, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya kendilerine verdiği değer ve önem için teşekkür etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı İkmal Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, daire müdürleri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

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