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Kıbrıs Gazisine Son Görev

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Kıbrıs Gazisine Son Görev
Kıbrıs Gazisi Halit Canbaz Manyas'ın kırsal mahallesi Kocagöl'de törenle toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Halit Canbaz Manyas'ın kırsal mahallesi Kocagöl'de törenle toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Halit Canbaz (64) tedavi gördüğü İzmir'de hayatını kaybetti. Canbaz'ın cenazesi Balıkesir'in Manyas ilçesinde bağlı kırsal Kocagöl mahallesinde düzenlenen askeri tören ile toprağa verildi.

1974 Kıbıs harekatında Gaziantep 39.Tümen, 5.Zırhlı Tugay 2.Bölük ile birlikte görev yapan Gazi Halit Canbaz'ın cenazesine Manyas Kaymakamı İlyas Öztürk, Belediye Başkanı Tancan Barçin, Bandırma Garnizon Komutanı Hv.Tuğgeneral Ahmet Biçer, Manyas İlçe Jandarma Komutanı Bnb.İsmet Kürşat Karademir, askeri yetkililer, birlikte görev yaptığı Kıbrıs Gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisine Son Görev

Kıbrıs Gazisine Son Görev

Kıbrıs Gazisine Son Görev

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