Kıbrıs Türk Kültürü Nazilli’de Tanıtılacak

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yarın saat 20.30'da Kıbrıs Türk Kültürü etkinliği Nazilli Belediye Meydanında yapılacak.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yarın saat 20.30'da Kıbrıs Türk Kültürü etkinliği Nazilli Belediye Meydanında yapılacak.

Nazilli'den Grup Katre'nin canlı müzik sunumu ile başlayacak gecede, Kıbrıs'tan gelen misafirlerimizin yöresel kına gecesi dans müzik ve kültürel yöresel ikramları olacak. Hemşerilerimizin keyifli bir zaman geçireceği kültür buluşmasında, KKTC Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu ve koordinatör Ayhan Bıçakçı'nın 15 kişilik ekibi yöresel Kıbrıs Halk oyunlarını, Nazilli Belediyesi Halk Oyunları ekibi de zeybek gösterilerini sunacak.