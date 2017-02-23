Kıbrıs’ın Geleceği İçin Uzmanlar Gaü’de Bir Araya Geldi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından "Kıbrıs'ta Kentleşme Politikaları" paneli düzenlendi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından "Kıbrıs'ta Kentleşme Politikaları" paneli düzenlendi.

Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Öğretim üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri ve Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri'nin daveti üzerine gerçekleştirilen panelde, ülkesel fiziki plan, fasıl 96, Lefkoşa Master planı, Girne Emirnamesi ve imar planı süreci gibi çeşitli konular üzerine sunumlar yapıldı.

"Kıbrıs'ta Kentleşme Politikaları" paneli hakkında açıklama yapan GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri, Kıbrıs'ta kentleşme politikaları paneli çerçevesinde gerçekleşen 5 oturumda mevcut yasalar, uygulamalar, plan ve projeler ve gelecek için gelişim vizyonları hakkında görüşlerin paylaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk oturumda Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ve Mimar Ali Yapıcıoğlu daha sürdürülebilir kentleşme politikalarının gelişmesi için gerekli stratejiler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Toplumsal, kültürel, çevresel, ekonomik ve ekolojik bir çok faktörün birlikte ve bütüncül ele alınmasının gerekliliğine dikkat çeken konuşmacılar sürdürülebilir uygulama örnekleri üzerinden kıbrıs iklimi ve kültürüne de uygun önerilerini katılımcılara aktardı.

İkinci oturumda, Kıbrıs kentleşme yasaları hakkında Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay Avrupa Birliği yasal mevzuatı ve kuralları çerçevesinde KKTC'de olan mevzuatı kıyaslayarak, gelecek için mevzuat bakımından yapılması gerekenler konusunda önerilerini sundu.

Üçüncü oturumda, Lefkoşa master planı ele alınırken, Lefkoşa Türk Belediyesinden Lefkoşa master plan takımı lideri Ali Güralp ve Prof Dr. Naciye Doratlı, dünyada önemli bir örnek olan, iki toplumlu şehrin geliştirilmiş ve 3. varyasyonu hazırlanmakta olan Lefkoşa master planının hazırlanma süreci ve içeriği ile ilgili bilgi paylaştılar.

Dördüncü oturumda, Doç. Dr. Cemil Atakara, Girne'deki kentleşme etkileri üzerine yaptıkları detaylı anket, analizler ve sonuçlarını paylaşırken, daha yeşil bir Girne için önerilerini sundu.

Beşinci ve son oturumda şehir plancıları odası başkanı Merter Refikoğlu ve Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri ve Hassina Nafa panelin sonuç değerlendirmesini yaparken mevzuattan planlama ve politikalar belirleme ve uygulamalara kentlerle ilgili yaşamın en ön planda tutulması gereken stratejiler hakkında düşüncelerini paylaştı."

Planlama Dairesi Başkanı Türkmen Yiğitcan ise yaptığı açıklamada, 1989 yılında da 2 yıl içerisinde ülkesel fizik planı yapılmasının ön görüldüğünü, fakat 2015 yılında ancak ülkesel fizik planı ilan edebildiklerini söyledi. Yiğitcan, "Ülkesel fizik planı demek büyük resimdir. Büyük resme odaklanabilmeniz için ise altını diğer alt planlarla ve kent planlarıyla bir şekilde tamamlamanız lazım. Şuanda yapmaya çalıştığımız budur. Bu alttaki eksik parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Ancak şu anki daire yapısıyla bunu benim personelle daire bütçesiyle yapmam mümkün değil. Biz bunu belediyelere, sivil toplum örgütlerine, Mimarlar ve Mühendisler Odasına ve üniversitelerin de iş birliğine yayarak erken zamanda sonuçlandırmayı planlıyoruz ve bunu yeni bir deneyim olarak yapacağız. Bununla ilgilide, 2016 yılında mekânsal planlamayla ilgili bakanlar kurulu kararı da mevcuttur ve bunu bize zorunlu kılmaktadır. Üniversiteler, yerel yönetimler ve odalar birliği ile bu planlamaya erken zamanda başlamayı planlıyoruz. Bu konuda rolün büyük kısmı belediyelerindir. Bu yolda belediyeler ile birlikte yürümeliyiz" şeklinde konuştu.