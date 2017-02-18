  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 5 °C

Kick Boks Siyah Kuşak Sınavı Yapıldı

» »
Kick Boks Siyah Kuşak Sınavı Yapıldı
Niğde'de gerçekleştirilen kick boks siyah kuşak 1. 2. 3. ve 4. "dan" sınavında 50 sporcu başarılı oldu.

Niğde'de gerçekleştirilen kick boks siyah kuşak 1. 2. 3. ve 4. "dan" sınavında 50 sporcu başarılı oldu.

Başarılı olan sporcular arasında yer alan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu'nun Oğlu Törehan, belgesini babasından aldı. 5 Şubat Kapalı Spor Salonunda düzenlenen siyah kuşak 1. 2. 3. ve 4. "dan" sınavlarına faklı illerden gelen 50 sporcu hakem komisyonu karşısında sınav verdi. Sınavda başarı gösteren, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu'nun oğlu Törehan Peynircioğlu'na belgesini, babası verdi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde yapılan faaliyetlerin devam edeceğini dile getirerek, "Yaptığımız sınavlara çevre illerimizden antrenörlerimiz, komisyon üyelerimiz ve sporcularımız katıldı. 50 sporcumuz sınava girdi ve hepsi başarılı oldu." dedi.

Başarı gösteren sporculara, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, Kick Boks Genel Koordinatörü Hüseyin Şahbaz, Niğde Gençlik ve Spor Müdür Vekili Bülent Özgüven, Türkiye Kick Boks Federasyonu Niğde Temsilcisi Ali Kale, belgelerini verdi.

Kick Boks Siyah Kuşak Sınavı Yapıldı

Kick Boks Siyah Kuşak Sınavı Yapıldı

Kick Boks Siyah Kuşak Sınavı Yapıldı

Kick Boks Siyah Kuşak Sınavı Yapıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuşadası’nın Restorasyon Projeleri Sergileniyor18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Milas Bodrum Karayolunda Otomobil Takla Attı; 2 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Başkan Özgüven’den Engelli Ve Yardıma Muhtaçlara Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Aydın’da Eğitim-sen Eylemine Polis Müdahalesi18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Üniversite Öğrencileri Mesire Alanını Gezdi18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Gömeçli Zeytinci Organik Zeytinyağı Üretti18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Başkan Sümer: “Tarımsal Sulamada Ki Elektrik Borçları Yapılandırılıyor”18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Felçli Hasta Yardım Bekliyor18 Şubat 2017 Cumartesi 15:33
  • Kuşadası, Bükreş Ve Sofya Fuarlarında Tanıtılıyor18 Şubat 2017 Cumartesi 15:33
  • Başkan Büyükkılıç: “Ortak Alanlar Hepimizin, Korumalıyız!”18 Şubat 2017 Cumartesi 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti