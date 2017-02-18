Kick Boks Siyah Kuşak Sınavı Yapıldı

Niğde'de gerçekleştirilen kick boks siyah kuşak 1. 2. 3. ve 4. "dan" sınavında 50 sporcu başarılı oldu.

Niğde'de gerçekleştirilen kick boks siyah kuşak 1. 2. 3. ve 4. "dan" sınavında 50 sporcu başarılı oldu.

Başarılı olan sporcular arasında yer alan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu'nun Oğlu Törehan, belgesini babasından aldı. 5 Şubat Kapalı Spor Salonunda düzenlenen siyah kuşak 1. 2. 3. ve 4. "dan" sınavlarına faklı illerden gelen 50 sporcu hakem komisyonu karşısında sınav verdi. Sınavda başarı gösteren, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu'nun oğlu Törehan Peynircioğlu'na belgesini, babası verdi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde yapılan faaliyetlerin devam edeceğini dile getirerek, "Yaptığımız sınavlara çevre illerimizden antrenörlerimiz, komisyon üyelerimiz ve sporcularımız katıldı. 50 sporcumuz sınava girdi ve hepsi başarılı oldu." dedi.

Başarı gösteren sporculara, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, Kick Boks Genel Koordinatörü Hüseyin Şahbaz, Niğde Gençlik ve Spor Müdür Vekili Bülent Özgüven, Türkiye Kick Boks Federasyonu Niğde Temsilcisi Ali Kale, belgelerini verdi.