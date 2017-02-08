Kick Boksçulardan Başkan Kale’ye Teşekkür

İzmir'de düzenlenen Ege Bölgesi Kick Boks Şampiyonası'nda İncirliova adına yarışmaya katılan iki birincilik bir de ikincilik elde ederek İncirliova'ya...

İzmir'de düzenlenen Ege Bölgesi Kick Boks Şampiyonası'nda İncirliova adına yarışmaya katılan iki birincilik bir de ikincilik elde ederek İncirliova'ya dönen kick boksçular Belediye Başkanı Gürşat Kale'yi makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarete ilişkin bir açıklamada bulunan Kick Boks Antrenörü İsmail Yeşil, "Kısa bir sürede önemli bir başarı elde ettik. Bu başarıda bizleri yalnız bırakmayan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız Gürşat Kale'ye şahsim ve sporcularım adına teşekkür ediyorum" dedi.

İncirliova Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Kale ise "Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Elde ettiğiniz bu başarı göğsümüzü kabartmıştır. İnşallah daha büyük başarıların altına imza atacaksınız. Bizler de imkanlarımız doğrultusunda her zaman yanınızda olmaya sizleri desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.