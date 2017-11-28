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Kick Boksta Büyük Başarı

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Kick Boksta Büyük Başarı
Malatya Büyükşehir Belediyespor Kick Boks Antrenörü Hasan Basri Karakuş, kulüp olarak dünya şampiyonlarına ve milli takıma önemli sayıda sporcu gönderdiklerini...

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kick Boks Antrenörü Hasan Basri Karakuş, kulüp olarak dünya şampiyonlarına ve milli takıma önemli sayıda sporcu gönderdiklerini söyledi.

Salon sporunda Malatya'yı en iyi şekilde temsil etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Karakuş, "Kick boks esasında bir dövüş sporu olarak bilinse de aslında tamamen savunmaya ve sporun centilmenlik ruhuna uyan bir daldır. Biz de bu bilinçle sporcularımıza önemli kazanımlar sunmak istiyoruz. Biz her sene milli takıma ve dünya şampiyonalarına birçok sporcu gönderiyoruz. Zaten amacımız da burada bir sporcu fabrikası görevi görebilmek. Bu anlamda Malatya Büyükşehir Belediyesi bize önemli katkılar sunuyor. Belediye Başkanımı Ahmet Çakır'ın sporun içinden gelmesi ve sporu sevmesi bizim için önemli artı" dedi.

Kick boks sporcu olarak Malatya'da lisanslı sporcu sayısını arttırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Karakuş, "Şuan Malatya'da kick boks sporcusu olarak önemli bir kaynak var. Tabi bu da yılların getirdiği bir kazanım. Bizim amacımız lisanslı sporcu sayısını daha da yukarılara taşımak. Bu anlamda bu işin amatörce yapan sporcuları kendi kulüp bünyemize çekme uğraşındayız. Aynı zamanda okullarda da başarılı sporcuları bulup, Türk sporuna kazandırmak en büyük amacımız. Burada okul yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenlerine büyük görevler düşüyor" diye konuştu.

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