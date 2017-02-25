Kıdem Raftan İniyor

İşçileri çok yakından ilgilendiren kıdem tazminatı fonu referandum sonrası gündeme geliyor.

Çalışma yaşamanın en önemli parametrelerinden, işçinin emekliliğinde tek güvencesi olan, işçi sendikalarının “kırmızı çizgi” olarak nitelendirdikleri kıdem tazminatı önümüzdeki günlerde yoğun tartışmalara yol açacak gibi.

“Temcit pilavı” gibi ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilen, oluşan tepkiler üzerine rafa kaldırılan kıdem tazminatı fonunun kurulmasında bu kez çok kararlı görünüyor siyasi iktidar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yaptığı açıklamalarla bu kararlılığı dile getiriyor. Bakan Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı fonunun kamu personel reformu ile birlikte ilkbaharda tartışmaya açılacağını, yani referandumun hemen ardından masaya yatırılacağını ifade etti.

Bu , “Hele bir referandum geçsin, ondan sonra ele alırız” anlamına geliyor.

Bakanın açıklamaları, Hükümetin çok tartışılan, üzerinde yoğun eleştiriler yapılan kıdem tazminatı fonuna ilişkin yasayı bu yıl içinde hayat geçirmeye kararlı olduğunu gösteriyor. Yani kıdem bir kez daha raftan indirilerek tarafların önüne konulacak.

Her iki başlık da milyonlarca işçi ile kamu çalışanının geleceğini belirleyecek yaşamsal nitelik taşıyor. Bu nedenle sosyal taraflar arasında mutlak uzlaşma sağlanması gereken düzenlemeler. Eğer, “oldu bitti” mantığı ile hayata geçirilirse çok sıkıntı yaratır.

Yani, kıdem tazminatı ve kamu personel reformu çalışanların duyarlılık gösterdiği konular. Sosyal tarafların, sendikaların, diğer sivil toplum kuruluşlarının önerileri, itirazları mutlak olarak dikkate alınmalı

Kıdem tazminatında da kamu personel reformunda da kesinlikle orta yol bulunmalı. Birinin isteyip, diğerinin karşı çıktığı düzenlemelerin uygulanmasında hoşnutsuzluklar oluşacağı aşikar.

Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “ kıdem tazminatında işverenle işçi arasındaki makas çok açık” diyerek taraflar arasında anlaşmanın zor olduğunu daha önce ifade etmişti. Bir anlamda her iki önemli konuda da sosyal taraflar arasındaki uzlaşmanın zorluğuna işaret etmişti.

Türk-İş ile DİSK, kıdemde kazanılmış haklardan ödün verilmeyeceğini , 30 günden aşağıya bir rakama “ evet” demeyeceklerini çeşitli kez açıkladılar. Bu görüşlerini de her platformda açıkça belirtiyor, kıdem tazminatını “son kale” olarak nitelendiriyorlar.

İşçi sendikaları, halen olduğu gibi işçiye bir yıllık kıdemi karşılığında 30 günlük ücreti tutarında tazminat ödenmesini talep ediyor, fona karşı çıkıyor.

Ancak Türk-İş Başkanı, DİSK’ten daha yumuşak üslupla “30 günü kabul etsinler isterse fon kursunlar” diyerek bir anlamda oluşturulacak yeni sisteme açık kapı bırakıyor. Tabii, işverenler aylık 30 gün yerine, daha aşağıda bir rakamla fonun hayata geçirilmesini istiyor. İşte ilk anlaşmazlık burada kendini gösteriyor.

Hükümet ise “kazanılmış haklara dokunulmasın, yeni işe girenler için fon geçerli olsun” tezini savunuyor. Tabii yeni işe girecekler için fona 30 gün üzerinden mi, yoksa daha düşük bir gün üzerinden mi para yatırılacağı belirsiz.

Hükümetin önerisini Türk-İş nasıl karşılar bilemem? Ancak DİSK fona kapılarını kapattı. Her iki konfederasyonun genel kurulları mevcut kıdem tazminatı sisteminin kaldırılmasını “genel grev” gerekçesi olarak kabul ettiğini hatırlatalım.

Diğer işçi konfederasyon Hak-İş ise kıdem tazminatı fonu kurulmasından yana. Yani hali hazırda Türk-İş ve DİSK fona karşı, Hak-İş fona destek veriyor. TİSK, TOBB; TÜSİAD gibi işveren kuruluşları zaten fondan yanalar.

İşçi ve işveren kuruluşları arasında olduğu gibi, işçi sendikalarının kendi aralarında da uzlaşı yok.

Bu kadar geniş kesimi yakından ilgilendiren, yaşamsal önemdeki her iki düzenleme, özellikle kıdem tazminatı gündeme geldiğinde oldukça yoğun tartışmaların yaşanacağı kesin.

Görünen o ki, referandumun ardından bahar aylarında çalışma yaşamı oldukça hareketlenecek, kıdem tazminatı tartışmaları gündemin ilk sırasına oturacak.