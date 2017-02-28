Kihmed Başkanı Mustafa Önsay: 28 Şubat, Milletin Özüne Yönelik Suikast Girişimidir

Kütahya İmam Hatip Lisesi Mensup ve Mezunları Derneği (KİHMED) Başkanı Mustafa Önsay, 28 Şubat'ın, milletin özüne, dinine, değerlerine, örfüne, yaşam...

Kütahya İmam Hatip Lisesi Mensup ve Mezunları Derneği (KİHMED) Başkanı Mustafa Önsay, 28 Şubat'ın, milletin özüne, dinine, değerlerine, örfüne, yaşam biçimine, hatta varlığına bir suikast girişimi olduğunu dile getirdi.

28 Şubat'ın 20. yılında KİHMED, o dönem imam hatip okullarında darbeyi yaşayan tanıklarla kahvaltı programı tertip etti.

İdris Karadaş, Zehra Üneş, Saadet Ağarı, Seval Çakır , Nuray Korkmaz, Fatma Yüce ve KİHMED Başkanı Mustafa Önsay'ın katıldığı programda 28 Şubat'ta yaşananlar ve 28 Şubat'ın ülkeye verdiği zararları konuştular.

Yaşadıklarını anlatan tanıklar 28 şubatın 15 Temmuz kalkışmasının temeli olduğunu, o dönem onca mağduriyet, baskı ve zulme karşı ülke genelinde hiç kimsenin eline çakıl taşı almayacak kadar şiddetten uzak durmasına rağmen İmam Hatip camiasının cadı, öcü ve terörist gösterildiğini belirttiler. Kendileri bu algıyla kirletilirken cici gösterilen, önü açılan, desteklenen FETÖ'nün 15 temmuzda millete tankla ve tüfekle ateş açtığını hatırlattılar.

Mustafa Önsay, "Herkes bilmeli ki bu yurt bizimdir burası bizim özyurdumuzdur. Bu vatan bizimdir burası bizim özvatanımızdır.

Biz İmam Hatipliler olarak bu milletin kendisiyiz. Biz burada garip de değiliz parya da değiliz. Bizim mücadelemiz milletin değerlerini yükseltme ve onları yüceltme mücadelesidir. 28 Şubat, milletin özüne, dinine, değerlerine, örfüne, yaşam biçimine hatta varlığına bir suikast girişimidir. Anayasada Türk milleti hakimiyetini anayasal kurumlar eliyle kullanılır anlayışının asker, yargı gibi seçkin zümrelere istediklerini yapma hakkını verdiğini bunun da 28 Şubat ve 367 gibi pek çok suikaste olanak sağlamıştır. 16 Nisan'ın milletin devletini tekrar ele alması olacağını halkımızın bunun bilincinde olması gerektiğini ifade ediyorum" diye konuştu. (EFE)