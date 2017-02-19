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Kıl Dönmesinde Ayakta Tedavi Yöntemi

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Kıl Dönmesinde Ayakta Tedavi Yöntemi
Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Abdülhalim Serden Ay, kıl dönmesi hastalığında uygulanan ayakta tedavi yöntemiyle, hastaların...

Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Abdülhalim Serden Ay, kıl dönmesi hastalığında uygulanan ayakta tedavi yöntemiyle, hastaların ağrısız ve zaman kaybına uğramadan kurtulabileceğini söyledi.

Kıl dönmesinin, vücudun özellikle sırt ve kuyruk sokumunda oluştuğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Ay, "Kıl dönmesi, kuyruk sokumundan ufak deliklerden, kılın içeri girmesi sonucu o bölgenin iltihaplaşmasıyla ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Genellikle 15-40 yaş arası genç, orta yaşlı, çok fazla terleyen, diğer insanlara göre daha fazla kıllı olan kişilerde görülür. Kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülme olasılığı var" diye konuştu.

"Ayakta tedavi yöntemiyle hastalar çok kısa sürede iyileşiyor"

Kıl dönmesinde uygulanan ayakta tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Ay, "Daha önceleri uygulanan birçok cerrahi yöntem mevcuttu. Bu yöntemler hastalar için büyük bir zaman kaybına neden oluyordu. Artık ayakta dediğimiz kıl dönmesi tedavisi ile bütün sorunlar ortadan kalkmış oluyor. Hasta çok hızlı iyileşiyor. Erken dönemde hasta hemen ayağa kalkabiliyor. Oturmasında kalkmasında belli bir kısıtlama olmuyor. Erken dönemde işine gidebiliyor. Ameliyat sonrası ağrı kesici sıklığı azalıyor ve çok fazla kullanılmasına gerek kalmıyor" şeklinde konuştu.

Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Abdülhalim Serden Ay, ayakta tedavi sürecini şöyle anlattı:

"Lokal anestezi sonrası iltihaplı olan bölgenin ağzını birazcık açıyoruz. Açtıktan sonra özel aletler yardımıyla içerisine gelen kılları temizliyoruz. Temizledikten sonra içerisine orayı harap ederek tekrar canlandıracak özel bir madde kullanıyoruz. Sonrasında kontrollerimiz oluyor. Tek seans yeterli oluyor. Hasta yatmadan günü birlik 1 saat içerisinde tekrar normal hayatına dönebiliyor. Ayakta tedavi yönteminde iz kalması gibi durum söz konusu değil."

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