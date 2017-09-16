Kılıç: “3 İç Saha Maçı Daha Kazanırsak, Şampiyonluğa Adım Atarız”

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, 1-0 kazandıkları Manisaspor maçının ardından, "Kazanmayı hak ettik. Bundan sonra 3 önemli...

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, 1-0 kazandıkları Manisaspor maçının ardından, "Kazanmayı hak ettik. Bundan sonra 3 önemli iç saha maçımız var. 3 maçtan 9 puanla ayrılmamız halinde şampiyonluk mücadelesinde önemli bir adım atmış olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ligin 5. haftasında evinde karşılaştıkları Manisaspor maçını 1-0 kazanan Adanaspor'da Teknik Direktör Kemal Kılıç, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 3 iç saha maçını kazandıklarını belirten ve sonraki haftalarda oynayacakları iç maçları da kazanmaları halinde şampiyonluk yolunda önemli adım atacaklarını kaydeden Kılıç, daha sonra şunları kaydetti:

"Oynayacağımız oyunun çok zor olacağını takım arkadaşlarımıza anlatıyorduk. Geçen hafta şampiyonluğa oynayacak takımlardan birini yendi rakibimiz ve gene maç önü röportajda söylediğim gibi deplasman oyununu kapanarak yapan en iyi takımlardan bir tanesi. İlk yarıda da üstün oynadık ama ikinci yarıda topun bizde kalma oranı çok acayip rakamlara ulaşabilir. Hücum aksiyonlarını bitirdik. Kazanmayı hak ettik diye düşünüyorum. İkinci yarı çok gol pozisyonu ürettik. 11 kişiyle savunma yapan bir takımın kenarlarını iyi kullandık. 3 tane iç saha maçımızı kazanmış olduk. Bundan sonraki süreçte önümüzde önemli bir derbi var ondan sonra yine sahamızda oynayacağız. Sonra 3 maçtan 9 puanla ayrılmamız halinde şampiyonluk mücadelesinde önemli bir adım atmış olabiliriz."