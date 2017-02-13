  • BIST 88.578
  • Altın 144,414
  • Dolar 3,6804
  • Euro 3,9007
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Kılıçarslan’dan Gmis’e Taziye Ziyareti

» »
Kılıçarslan’dan Gmis’e Taziye Ziyareti
Gökçebey Belediye eski başkanı Zeki Kılıçarslan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Gökçebey Belediye eski başkanı Zeki Kılıçarslan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci'ye taziye ziyaretinde bulundu.

GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan'ın vefatı nedeniyle üzüntülerini dile getiren Kılıçarslan, "Rahmetli başkan kendisini işçi sınıfı mücadelesine adamış, sosyal demokrasiyi özümsemiş aydın emek temsilcisiydi. Emeği temsil ederken zamansız bir zamanda aramızdan ayrıldı. Acınızı paylaşıyor, arkadaşımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi. Acılarını paylaştıkları için Kılıçarsalan'a şükranlarını belirten GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Arkadaşımız, hiç aklımızdan geçmeyen bir zamanda, adeta bizi şoke ederek aramızdan ayrıldı. Kendisini çok özlüyoruz. Daha birlikte uzun yıllar temsil ettiğimiz emekçi kitlesi için mücadele edecektik. Arkadaşımız, mücadeleci kişiliğiyle bizlere adeta doping oluyordu. Mekanı cennet olsun. Onu bizler ve maden işçisi unutmayacak" dedi.

Kılıçarslan'ın taziye ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkan Yardımcısı Zeki Esen, CHP Devrek İlçe Başkanı Yaşar Bükrü, CHP Gökçebey İlçe Başkanı Cem Oktay, CHP Devrek İlçe eski Başkanı Şeref Aydınlı da katıldılar.

Demirci'yi ziyareti ardından Hakkı Arslan'ın vefatı sonrası göreve gelen GMİS Teşkilatlandırma ve Genel Eğitim Sekreteri Kahraman Kabsakal'ın makamına gecen Kılıçarslan ve beraberindekiler, Kabasakal'a yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.

Kılıçarslan’dan Gmis’e Taziye Ziyareti

Kılıçarslan’dan Gmis’e Taziye Ziyareti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uşak’ta Asenalardan Anlamlı Davranış13 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • İzmir Barosu Referandum Kararını Açıkladı13 Şubat 2017 Pazartesi 17:18
  • Dolandırıcılık Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı13 Şubat 2017 Pazartesi 17:18
  • Başkan Baran Öğrencilerle Buluştu13 Şubat 2017 Pazartesi 17:18
  • Dr. Abdil Yılmaz, Kars İl Sağlık Müdürlüğü’ne Atandı13 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Hekimhan Belediyesi Girmanaspor Bitime 3 Hafta Kala Play-off’u Garantiledi13 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Düzyol Mahallesinde Yol Genişletme Ve Stabilize Çalışmaları Devam Ediyor13 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı13 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Gençler Kız-erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları Sona Erdi13 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Müftü Arvas’tan Van Büyükşehir Belediyesine Ziyaret13 Şubat 2017 Pazartesi 17:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti