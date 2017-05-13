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Kılıçdaroğlu, Bursa’da Kermes Ziyaret Etti

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Kılıçdaroğlu, Bursa’da Kermes Ziyaret Etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaretle ilgili sorulan bir soru üzerine, "O suçlamaları yapanları insan olarak...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaretle ilgili sorulan bir soru üzerine, "O suçlamaları yapanları insan olarak nitelendirmek mümkün değil" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin referandum sonuçlarını bilimsel değerlendirmek üzere Bursa'da akademisyenlerle bir araya geldi. Bursa'nın ev sahipliği yaptığı İstanbul ve İzmir ağırlıklı referandum analiz çalıştayında akademisyenlerle toplantı yapan Kılıçdaroğlu'nun programı basına kapalı gerçekleştirildi.

Bursa'da üç gün boyunca temaslarda bulunacak Kılıçdaroğlu'nun programları basına kapalı gerçekleştirildi. 12 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde Bursa'ya gelen Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak önceki gün yaşamını yitiren CHP'nin Yıldırım ve Büyükşehir Meclis üyesi Şerafettin Atalay'ın taziye evini ziyaret etti. Buradan oteline geçen Kılıçdaroğlu, ertesi gün sabah saat 10.00'da akademisyenlerle toplantı yaptı. Öğle saatlerinde sürpriz ziyaretler gerçekleştiren Kılıçdaroğlu önce Dikkaldırım'da bir kahveye giderek, burada vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Podyum Park'ta Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Anneler Günü Kermesi'ne katılan Kılıçdaroğlu, burada kadınlarla bir araya geldi. Stantları tek tek gezerek kadınlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada tüm annelerin gününü kutladı. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ile manevi kızı Afet İnan'a yönelik çirkin ifadelere tepki de gösteren Kılıçdaroğlu, "O suçlamaları yapanları insan olarak nitelendirmek mümkün değil. Annelere hakaret etmek kadar büyük bir kabahat yoktur" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından tekrar oteline döndü.

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