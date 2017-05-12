Kılıçdaroğlu, Bursa’da Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da vefat eden Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Şerafettin Atalay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da vefat eden Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Şerafettin Atalay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bir dizi ziyarette bulunmak için Bursa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat eden Yıldırım Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Şerafettin Atalay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim dinleyerek dua eden Kılıçdaroğlu, daha sonra vatandaşlarla selamlaşarak çadırdan ayrıldı. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP'li milletvekilleri eşlik etti.