  • BIST 94.996
  • Altın 141,187
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Kılıçdaroğlu, Bursa’da Taziye Ziyaretinde Bulundu

» »
Kılıçdaroğlu, Bursa’da Taziye Ziyaretinde Bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da vefat eden Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Şerafettin Atalay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da vefat eden Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Şerafettin Atalay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bir dizi ziyarette bulunmak için Bursa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat eden Yıldırım Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Şerafettin Atalay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim dinleyerek dua eden Kılıçdaroğlu, daha sonra vatandaşlarla selamlaşarak çadırdan ayrıldı. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP'li milletvekilleri eşlik etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu, Arı İnan’ı Ziyaret Etti12 Mayıs 2017 Cuma 19:13
  • Chp’den Bolu İl Yönetimine Kayyum Atanmasına İlişkin Açıklama12 Mayıs 2017 Cuma 18:39
  • Hedef Çorum’a 1 Milyon Turist Çekmek12 Mayıs 2017 Cuma 18:24
  • Kılıçdaroğlu’ndan Saadet Partisi’ne Ziyaret12 Mayıs 2017 Cuma 18:13
  • Chp Bolu İl Başkanı Kazım Karsu:12 Mayıs 2017 Cuma 17:48
  • Bakan Akdağ’dan Avrupa Ve Anadolu Yakasına Yeni Hastane Müjdesi12 Mayıs 2017 Cuma 16:37
  • Chp Bolu İl Yönetimi’ne Kayyum Atandı12 Mayıs 2017 Cuma 16:19
  • Sözcü Müftüoğlu: "Türkiye Hazır"12 Mayıs 2017 Cuma 16:14
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu:12 Mayıs 2017 Cuma 15:23
  • Bakanı Bozdağ’dan, Başsavcı Alper’in Hayatını Kaybettiği Kaza İle İlgili Talimat12 Mayıs 2017 Cuma 15:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti