Kılıçdaroğlu, Chp İstanbul Genişletilmiş 1. Bölge Toplantısına Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasa değişikliğiyle aramızı bölmek istiyorlar. Bizi kutuplaştırmak istiyorlar. O tuzağa düşmeyeceğiz....

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasa değişikliğiyle aramızı bölmek istiyorlar. Bizi kutuplaştırmak istiyorlar. O tuzağa düşmeyeceğiz. Kutuplaştırıcı söylemlerden uzak duracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen CHP İstanbul Genişletilmiş 1. Bölge Toplantısı'na katıldı. Partililerine seslenen CHP lideri referandum çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kutuplaştırıcı söylemlerden uzak duracaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, "CHP'nin propagandasını yapmayacağız. Neyi hangi gerekçe ile amaçladığımızı neden hayır dediğimizi halka sakin bilgili bir şekilde anlatacağız. Kavga etmeden neden hayır diyoruz; çocuklarımızı, bayrağımızı düşündüğümüz için, milli iradeye saygı duyduğumuz için, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir onun için hayır diyoruz. Bir kişi TBMM'yi feshetmesin diye istiyoruz. Yargı bağımsız olsun diye istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği için hayır diyoruz. Bu bir siyasi partinin tercihi değil 80 milyonun tercihi olsun diye hayır diyoruz" diye konuştu.

80 milyonun hayır demesini istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Eğer bu bir partinin sorunu olarak algılanacaksa en büyük hataya düşmüş oluruz. Anayasa bir partinin, şahsın anayasası değildir. Sağcısı, solcusu, ortacısı, dindarı, ateisti kim olursa olsun herkesin haklarını güvence altına alan bir anayasaya ihtiyacımız var. Hayırlı bir iş yapacağız. Güzel bir iş yapacağız. Bunları her yerde söyleyeceksiniz. Evet diyen de hayır diyen de bu ülkenin düzgün, namuslu vatandaşlarıdır. Benim başımın üstünde yerleri vardır" dedi.

"Bizi bölmek istiyorlar, kutuplaştırmak istiyorlar"

"Anayasa değişikliği ile aramızı bölmek istiyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Düşünce özgürlüğümü elimizden almak istiyorlar. Bizi bölmek istiyorlar, kutuplaştırmak istiyorlar. O tuzağa düşmeyeceğiz. Hayır dediğimiz için "terörist" diyorlar. Onlara saldıracağımızı düşünüyorlar. Saldırmayacağız. Onları da seveceğiz. Hayır olursa, Sayın Cumhurbaşkanı görevinin başında olacak. Sayın Binali Yıldırım, biz hayır dediğimiz için koltuğunu korumuş oluyor. Bir anlamda onun için de çalışıyoruz. Bakanlar yerinde olacak. TBMM'nin yetkileri elinden alınmamış olacak."