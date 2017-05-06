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Kılıçdaroğlu, Disk, Kesk, Tmmob, Ttb Başkanlarını Kabul Etti

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Kılıçdaroğlu, Disk, Kesk, Tmmob, Ttb Başkanlarını Kabul Etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK, KESK, TMMOB, TTB başkanlarını kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK, KESK, TMMOB, TTB başkanlarını kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) , Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanlarını parti genel merkezinde kabul etti. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Ankara milletvekilleri Necati Yılmaz ve Şenal Sarıhan da hazır bulundu.

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