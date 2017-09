Kılıçdaroğlu “Fındıkta Olması Gereken Fiyatta İstikrarı Sağlamaktır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fındık sektöründe yaşanan sorunun temel kaynağının fiyat istikrarının olmaması olduğunu...

Partisi tarafından Ordu-Giresun arasında gerçekleştirilen "Fındıkta Adalet Yürüyüşü" sonrasında Giresun Meydanı'nda tertip edilen Fındık Mitingi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sorunun temel nedenini "fındıkta fiyat istikrarı olmaması" olarak özetledi. Kılıçdaroğlu, "Fındıkta olması gereken ister ürün fazla olsun, ister ürün düşük olsun fiyatta istikrarı sağlamaktır. Fiyatta istikrarı kim sağlar ? Dünyanın bütün ülkelerinde fiyatta istikrarı kim sağlar sorunun tek bir cevabı vardır; devleti yöneten hükümetler. Eğer hükümetler fiyatta istikrarı sağlamıyorsa çiftçisine ve çiftçinin alın terine sahip çıkmıyor demektir. 15 yıldır ülkeyi yöneteceksin ve fiyatta istikrarı sağlayamayacaksın. Terörü nasıl 4 yılda bitireceğim sözünü verdimse fındıkta fiyat istikrarını 2 yıl içinde sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönülmesi gerektiğini vurgulayan ve fiyatta istikrarı sağlamak için geçmişte FİSKOBİRLİK'in kurulduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, 15 yıl süren AK Parti Hükümetleri'nde FİSKOBİRLİK'in bir köşeye atıldığını hatırlatarak iktidara gelmeleri halinde FİSKOBİRLİK'i eski görkemli günlerine kavuşturacaklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Fındıkta fiyat istikrarı nasıl sağlanır? " sorusuna cevabı olduğunu belirterek şu önerilerde bulundu:

"6 madde sayacağım. Birincisi 1938 yılında kurulan FİSKOBİRLİK'İ 2017'li yılların en görkemli, şaşalı kurumu haline getireceğiz. Bu kuruma siyaset bulaştırmayacağız. Bu kurum sadece ve sadece fındık üreticisinin hakkını ve hukukunu koruyacak. Fındık ile ilgili hem çiftçinin hem Türkiye'nin hakkını koruyacak. Götürüp parayı bir avuç yabancıya vermeyeceğiz. Birinci konumuz bu. İkinci madde; yürürlükte bir fındık kanunu var. Fakat bu kanun doğru dürüst bir kanun değil. Yeniden oturup bir fındık kanunun çıkartmamız lazım. Üreticisi, manavı, tüccarı, ihracatçısı hep beraber oturalım bir fındık kanunu çıkaralım. 2. maddemiz yeni bir fındık kanunu çıkaracağız. Ortak akıl ile çıkaracağız. Birilerinin arzusu ve keyfine göre değil. Üçüncüsü; manavcılığı ve lisanslı depoculuğu da dahil ederek bir fındık ihtisas borsasını bu ülkede bu bölgede kurmak zorundayız. Artık fındığın fiyatı yabancı ülkelerde değil, artık bu ülkede belirlenecek. Fındığın nasıl ihraç edileceğini de tüketileceğini biz karar vereceğiz, elin oğlu karar vermeyecek. Dördüncü madde; fındığı biz alıyoruz fındık olarak ihraç ediyoruz. Bir fındık Ar-Ge Merkezi kurulmak zorunda. Fındıkta katma değeri yüksek gıda ürünü üretmek zorundayız. Elin oğlu bizden fındığı alıyor orda işliyor bir liraya aldığı fındığı 15 liraya satıyor. Biz niye satmayalım? 5. Madde; fındık ekim alanları. Karadeniz'i görüyorsunuz. Karadeniz'de fındık dışında bir şey yetişmiyor. Siz gidipte düz alanda başka ürünün yetiştiği alanda fındık üretirseniz buradaki insanın alın terini çalmış olursunuz. 5. Maddemiz fındık ana vatanı Karadeniz'dir. 502 bin aile buradan geçiniyor. Başka bir yerde ürün ekilecekse başka bir şey eksinler. Karadeniz'in fındığına başka birini ortak etmeyelim. 6. Madde; fındık bahçeleri, fındık ağaçları yaşlandı. Onların gençleştirilmesi lazım. Hem gençleştireceğiz, hem de gençleştirirken üreticinin gelirin düşürmeyeceğiz ona uygun teşvik getireceğiz."

TEOG Sınav Sistemi'nin kaldırılmasını da konuştu

Fındıkla ilgini konuşmasının ardından TEOG Sınav Sistemi'nin kaldırılmasını da değerlendiren Kılıçdaroğlu "Çocuklarımızın durumuna bakın Allah aşkına. Her bakan değişti, milli eğitim politikası değişti. Bizim çocuklarımız kobay mı Allah aşkına? Bizim çocuklarımız denek mi? Her zaman değişiyor, her ortamda değişiyor. Sınav kalktı, sınav geldi, o gitti, bu geldi. Dünyada böyle bir ülke yok. Dünyada gerçekten böyle bir ülke yok. Bir çocuğu eğiteceksen çağdaş eğitim normları belli verirsin çocuğa. Bu ülkenin yetişmiş kadroları var güzel öğretmenleri var konuyu bilen insanları var. Çözülmeyecek sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından alandan ayrıldı.