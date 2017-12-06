Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı yaptı. Tezcan, "Buyursunlar. Mecliste çoğunlukları var. Hodri meydan. Siyaseti genel başkanımız onların icazetiyle yapmıyor. Hakaret arıyorlarsa ağızlarından çıkan hakaret. Her yere hakaret ediyorlar. Oysa bu ülkede ihanetin adı bunların yönetim dönemleridir. Kimseye kaptırmazlar vatana ihanet meselesini. Buyursunlar hodri meydan. Parlamento orada. Biz milleti arkamıza alarak siyaset yapıyoruz. Onlar yargıyla korkutacaklarını sanıyorlar. Bu tehditlere pabuç bırakmadık bırakmayacağız "dedi.
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