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Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

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Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlattı. Sözcü Tezcan, " Onlar yargıyla korkutacaklarını sanıyorlar. Bu tehditlere pabuç bırakmadık bırakmayacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı yaptı. Tezcan, "Buyursunlar. Mecliste çoğunlukları var. Hodri meydan. Siyaseti genel başkanımız onların icazetiyle yapmıyor. Hakaret arıyorlarsa ağızlarından çıkan hakaret. Her yere hakaret ediyorlar. Oysa bu ülkede ihanetin adı bunların yönetim dönemleridir. Kimseye kaptırmazlar vatana ihanet meselesini. Buyursunlar hodri meydan. Parlamento orada. Biz milleti arkamıza alarak siyaset yapıyoruz. Onlar yargıyla korkutacaklarını sanıyorlar. Bu tehditlere pabuç bırakmadık bırakmayacağız "dedi. 

 

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