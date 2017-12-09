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Kılıçdaroğlu, İlgezdi İle Birlikte Otobüsün Üzerinden Vatandaşlara Seslendi

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Kılıçdaroğlu, İlgezdi İle Birlikte Otobüsün Üzerinden Vatandaşlara Seslendi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediyesi'ne...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediyesi'ne gelerek basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından otobüsün üzerinden vatandaşlara seslendi.

CHP Lideri Kemal Kılıçadaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediyesine gelerek, İlgezdi'nin avukatı ve Battal İlgezdi ile birlikte basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, basın açıklamasının ardından belediye önünde bulunan otobüsten destek için gelen vatandaşlara seslendi. Belediyenin önünde bekleyen vatandaşları selamlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye getireceğiz. Bütün direnmelerine rağmen getireceğiz. Bizim mücadelemiz, hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz halk mücadelesidir. Bizim mücadelemiz hak, hukuk, adalet mücadelesidir. Adaletin olmadığı bir yerde devlet olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde barış olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde medya özgürlüğü olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde özgürce seçimler olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde belediye başkanları özgürce görev yapamaz. Adaletin olmadığı bir yerde baskı ve zulüm olur. Zulme karşı direnmek de en çok bize yakışır. Geldiğimiz nokta yeni bir süreci önümüze koyuyor. Demokrasi için mücadele ediyoruz. Hak, hukuk ve adalet için mücadele ediyoruz. Bizim mücadelemiz halkın mücadelesidir. Demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz bu ülkede. Sen sandığa gittin belediye başkanını seçtin. Biz masa başında kurulan bir parti değiliz. Sanıyorlar ki bir şeyler yapacağız, bunlar geri adım atacak. Seçilen belediye başkanlarıma şunu söyledim; seçildiğiniz gün parti ayrımını bitireceksiniz. Her vatandaşa hangi partiden olursa olsun eşit hizmet götüreceksiniz dedim. Bizim ruhumuzda, genlerimizde birlik vardır. Herkese eşit hizmet götürmek vardır. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Biz hesap soran değil, hesap veren bir anlayıştan geliyoruz."

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