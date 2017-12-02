  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 13 °C

Kılıçdaroğlu, Mersin’de Temel Atma Ve Açılış Törenine Katıldı

» »
Kılıçdaroğlu, Mersin’de Temel Atma Ve Açılış Törenine Katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Mezitli ilçesinde toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Mezitli ilçesinde toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

Amfi tiyatroda düzenlenen törende Kılıçdaroğlu'na milletvekilleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile partililer eşlik etti. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada 80 milyonun bu ülkede birlikte yaşamak istediğini söyleyerek, "Bunun mücadelesini vereceğiz. Hak, hukuk ve adaleti dünya tarihine yazdık. Hak, hukuk, adalet hepimizin hakkıdır. Bu hakkı elde edene kadar mücadele edeceğiz. Türkiye'nin neresinde olursak olalım hep birlikte hak, hukuk ve adalet için mücadele edeceğiz. Hak, hukuk ve adalet deyince birileri evinde rahat uyuyamıyor. Uyutmayacağım onu, uyutmayacağım. İnsanlar onurlarıyla yaşarlar. İnsanlar eğer belli makamlara gelirse onurlarıyla hizmet ederler. Topluma örnek olurlar. Çünkü onlar toplumun görünen yüzleridir" diye konuştu.

"Bugünlerde Türkiye'nin başına bir de Zarraf belası çıktı" diyen Kılıçdaroğlu, "Düne kadar hayırsever bir adam diyorlardı. Devletin protokolüne dahil ediliyordu. Bunların devlet anlayışı nedir? Böyle bir rezalet olabilir mi? 16 Kasım'da ABD'ye 2 kez nota verdiler. Zarraf temiz adamdır, bize verin diyorlardı. Zarraf ötünce hain, casus dediler. Paraları alınca iyi, ötünce kötü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı devlet lehine siyasi ve askeri casusluk yaptığı için soruşturma başlattı. Şimdi bir soru daha soruyorum. Bu Rıza Zarraf'a devletin sırlarını, bilgilerini kim teslim etti? Bu bilgileri verirken hükümette kim vardı? Casussa bu bilgileri kim verdi? Hangi parayla bunları satın aldı? Bu Zarraf nasıl oldu da Türkiye Cumhuriyetinin sırlarını teslim aldı? Bunu da çık anlat. Sen devleti yönetiyorsun. Salıya kadar çık bu sorunun cevabını ver" dedi.

"İlçe sakinlerini kucaklayın ve eşit hizmet götürün"

Belediye başkanlarının halka hizmet için göreve geldiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza iki talimat verdim. Bir, seçildiğiniz andan itibaren hiçbir ayrımcılık yapmadan bütün ilçe sakinlerini kucaklayın ve eşit hizmet götürün. İki, harcadığınız her kuruşun hesabını millete verin. Bu bizim için şereftir ve onurdur. Hemen hemen her yerde belediyelerimiz olağanüstü güzellikler ortaya koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

2019 seçimi için de konuşan Kılıçdaroğlu, "2019 seçimlerinde en büyük iş kadınlara düşünüyor. Sizin sezgilerinize güveniyorum. 2019'da ya bir tek adam rejimine geçeceğiz ya da bir demokratik parlamenter sisteme geçiş yapacağız. Daha tek adam başlamadan bu hale geldik. Türkiye'yi bu çıkmaza sokmadan çıkarmamız gerekiyor. Bu bayrak altında beraber ve birlikte yaşamalıyız. Bu nedenle 2019'a giderken her kapıyı tek tek çalacağız. Her kadını tek tek ikna edeceğiz. O yüzden yük kadınların sırtında. Bu ülkede mücadeleyi kadınlarla birlikte götüreceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler toplu temel atma ve açılışları gerçekleştirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milletvekilleri Muhtarlar Ve Tütün Üreticileriyle Bir Araya Geldi02 Aralık 2017 Cumartesi 17:43
  • Akhisar Ak Parti’de Yeni Başkanı İbrahim Sayın Oldu02 Aralık 2017 Cumartesi 17:33
  • Trump: "Rusya İle Kesinlikle Anlaşma Yapılmadı"02 Aralık 2017 Cumartesi 17:28
  • Chp Battalgazi İlçe Başkanlığına Öner Seçildi02 Aralık 2017 Cumartesi 17:13
  • Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı Kongreleri Aslanapa’dan Başladı02 Aralık 2017 Cumartesi 17:13
  • Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Bir Değişim Ve Yenilenme İhtiyacımız, Apaçık Ortadadır”02 Aralık 2017 Cumartesi 17:13
  • ’Doğumunun 100. Yıl Dönümünde Lider Türkiye İçin Alparslan Türkeş Vizyonu’ Paneli02 Aralık 2017 Cumartesi 17:08
  • Kefek Başkan Ve Üyeleri Kadın Girişimcilerle Bir Araya Geldi02 Aralık 2017 Cumartesi 16:48
  • Orhaneli Ak Parti İlçe Başkanı Aykurt Güven Tazeledi02 Aralık 2017 Cumartesi 16:38
  • Ak Parti Hisarcık İlçe Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın Güven Tazeledi02 Aralık 2017 Cumartesi 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti