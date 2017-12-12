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Kılıçdaroğlu, Muğla’da Toplu Açılış Ve Temel Atma Törenine Katılacak

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Kılıçdaroğlu, Muğla’da Toplu Açılış Ve Temel Atma Törenine Katılacak
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Aralık'ta yapılacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu açılış ve temel atma...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Aralık'ta yapılacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşundan bu güne kadar yaptığı hizmetleri toplu açılış töreniyle açacak. Törende ayrıca 2018'de yapılacak olan hizmetlerin temeli de atılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı toplu açılış ve temel atma töreni 14 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Törende Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu güne kadar yapmış olduğu 782 Milyon TL'lik yatırım ve 2018'de yapmayı planladığı 426 milyon TL'lik yatırımların içerisindeki 48 dev projenin açılışı ve temel atması gerçekleştirilecek.

"48 Dev Proje" arasında 360 Milyon TL ile 2 bin 210 kilometrelik yol çalışması, 11 Milyon 168 bin TL'lik Menteşe otogarı, 21 Milyon TL'lik Ölüdeniz arıtma tesisi, ulaşımda çeşitli alanlara yapılan 29 Milyon TL'lik yatırım, 76 Milyon TL'lik Milas kanalizasyon hattı, Seydikemer'e 30 milyon TL'lik kanalizasyon hattı, Bodrum'da Turgutreis -Akyarlar-İslamhaneleri-Peksimet-Gümüşlük mahallelerine 60 Milyon TL'lik kanalizasyon hattı ile Yatağan'a 5 Milyon 981 bin TL'ye yapılacak olan açık yüzme havuzu ve spor merkezi gibi önemli yatırımlar yer alıyor. Projeler arasında çevreden tarıma, yoldan ulaşıma, sağlıktan suya kadar bir çok alanda hayata geçirilen hizmetler bulunuyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplu açılışın yanı sıra muhtarlar ile bir araya geleceği belirtildi. Kılıçdaroğlu ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve ülke genelinden bir çok belediyenin katılacağı ulaşım çalıştayına katılması bekleniyor.

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