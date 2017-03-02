KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ SAMSUN'A GELMİYOR

Referanduma bugün itibariyle 44 gün kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım ’Evet’ için kampanyayı yaklaşık 10 gün önce başlattılar.

Gerek Cumhurbaşkanının ve gerekse Başbakan bu konuda çok sayıda miting yaptı ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli henüz meydanlara çıkmadı.

Referandumda ‘Evet’ oyu vereceklerini söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başbakan’ın ‘‘ortak çalışma yapabiliriz’’ açıklamasına henüz net bir cevap vermedi ama MHP’nin, AK Partiyle aynı meydanda miting yapıp yapmayacağı da merak ediliyor.

Ve fakat

Bu iki parti ortak miting yapsa bile o programda Samsun olmayacak.

Çünkü Devlet Bahçeli Samsun’a gelmeyecek ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ise, tarih henüz belli olmamakla birlikte Samsun’da miting yapacaklar.

AK Parti’nin Samsun’da büyük bir seçmen kitlesi var.

1 Kasım seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 63,7’sini alırken, CHP 20,4’ünü, MHP ise 12,5’ini almıştı.

Seçim sonuçları referandumda sandığa olduğu gibi yansır mı, bu merak ediliyor ama MHP oylarının sandığa, Devlet Bahçeli’nin istediği gibi bire bir yansımayacağı kesin gibi.

Ülkücülerin Bahçeli’nin Samsun’a gelmeme kararından memnun olacaklarını düşünüyorum.

Keza, Kılıçdaroğlu’nun programında Samsun mitingi yok.

Buna rağmen CHP liderinin de Samsun’a gelmeme kararı, CHP seçmenini şaşırtmamış, hatta memnun bile etmiştir.

Referandum’un parti tercihleriyle ilgisi olmadığını liderler de kabul ediyor.

Üç partinin teşkilatlarını, toplantılara parti bayraklarıyla katılmamaları konusunda uyardığı da biliniyor.

Bu nedenle iki liderin Samsun’a miting koymama kararı, tabanlarında olumlu karşılanacaktır.

Buna rağmen, bu kararın AK Partinin Samsun’daki üstünlüğünü kabul etmek anlamına geldiğini yorumlayanlar da var.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, referandumda Samsun sonuçları için peşinen havlu mu attılar yoksa Samsun’a miting koymama kararı, AK Partili ve MHP’li kararsızları olumsuz yönde etkilememek için mi alındı?

Bunu cevabını da sandık verecek.