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Kılıçdaroğlu'na 1.5 milyonluk tazminat davası

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Kılıçdaroğlu'na 1.5 milyonluk tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine yaptığı başvuruda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım'da partisinin grup toplantısında, Erdoğan'a yönelik açıklamalarından örnekler verdi. 

Bu sözlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları, kardeşi ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar ve hakaretler içerdiğini vurgulayan Özel, Kılıçdaroğlu'ndan toplamda 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat talep etti. 
Başvuruda, Erdoğan adına 500 bin lira, çocukları ve diğer yakınları için de toplam 1 milyon lira manevi tazminat istendi. HHALK

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