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Kılıçdaroğlu’ndan Asteğmen Kubilay Mesajı

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Kılıçdaroğlu’ndan Asteğmen Kubilay Mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Asteğmen Kubilay'ın şehit edilişinin 86. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Asteğmen Kubilay'ın şehit edilişinin 86. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu mesajında, Menemen'de şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın Cumhuriyet gençliğinin simgesi, Türkiye'nin özgür ve onurlu yaşama ülküsünün simgesi olduğunu belirtti. Cumhuriyet var oldukça Cumhuriyeti ve demokrasiyi savunmak için ayağa kalkacak Kubilay'ların eksik olmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Cumhuriyete, özgürlüklerimize ve milli birliğimize kast eden düşmanlar hangi maskeyi takarsa taksın, karşılarında milyonlarca Kubilay bulacaktır. Hain saldırılarla vatandaşlarımıza kast eden terör örgütleri de Cumhuriyete saldıran karanlık zihniyet de Kubilay'ların yürekleri karşısında yıkılıp yok olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 86 yıl önce Menemen'de şehit olan Kubilay'ı, bekçilerimiz Şevki ve Hasan beyleri rahmetle anıyorum, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için hayatını gözünü kırpmadan veren bütün kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

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