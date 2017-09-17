Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Soylu’ya ’Fotoğraf’ Tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara'da katıldığı bir programda, HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi ile ilgili yaşanan olaylara karıştığı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara'da katıldığı bir programda, HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi ile ilgili yaşanan olaylara karıştığı belirlenen bir vatandaşın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekilmiş fotoğraflarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "O fotoğrafı çektiren kişinin siyasette yeri yoktur, inançta yeri yoktur, ahlakta yeri yoktur, hayatta yeri yoktur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün Ankara'da katıldığı bir açılış programında, HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi ile ilgili yaşanan olaylara karıştığı belirlenen bir vatandaşın İçişleri Bakanı Soylu ile çekilmiş fotoğraflarına ilişkin açıklama yaptı. Fotoğraf üzerinden Bakan Soylu'ya tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "O fotoğrafı çektiren kişinin siyasette yeri yoktur, inançta yeri yoktur, ahlakta yeri yoktur, hayatta yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, mahalleliden gelen fotoğraf çektirme taleplerini kırmamıştı

HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan olayların ardından, Bakan Soylu, olay yerine gitmiş, karakolda yaşanan olayın görüntülerini incelemişti. Bakan Soylu, karakoldan ayrılırken mahalle sakinlerinden gelen fotoğraf çektirme taleplerini kırmayarak, birçok vatandaş ile fotoğraf çektirmişti. Olaydan bir gün sonra Bakan Soylu'nun fotoğraf çektirdiği vatandaşlardan biri, olayla ilgili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, fotoğrafın kamuoyuna yansımasının ardından ise Bakan Soylu, söz konusu fotoğrafla ilgili gerekli açıklamaları yapmıştı.