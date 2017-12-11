Kılıçdaroğlu’ndan Rıza Sarraf Çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Rıza Sarraf için Başbakan Binali Yıldırım'a çağrı yaparak,...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Rıza Sarraf için Başbakan Binali Yıldırım'a çağrı yaparak, "Gel kardeşim bu dosyayı yeniden açalım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2018 yılı Merkezi Bütçe Kanunu Tasarısı üzerine CHP grubu adına yaptığı konuşmada, "Rıza Sarraf denilen bir sahtekar geldi ve rüşveti başlattı. Rıza Sarraf'a o dönem en büyük sert eleştirileri ben yaptım. Hakkımda en çok dava açan kişilerden birisi de Rıza Sarraf'tır. Rıza Sarraf denen şarlatan, rüşvetçi dönemin üç bakanını ve bir kamu bankası genel müdürünü parayla satın almıştı. Ahlakımız, adalet duygumuz varsa Binali Yıldırım'a açık ve net çağrı yapıyorum gel kardeşim bu dosyayı yeniden açalım. Sarraf'ın dosyaları kapatıldı, havuz medyasına çıkarıldı, arkasına bu milletin namusu olan bayrak fon olarak kullanıldı. Bir sahtekarın arkasına Türk bayrağını koydular A Haber'de. Onu da eleştirdim. "Sizin boynunuza ne takacağımı ben çok iyi biliyorum" dedim. Onlar da hemen atladılar, "Siz bizi idam mı edeceksin" diye. Ben sizi idam değil, ben sizi rezil edeceğim dedim. Onların patronlarına da geleceğim. Onlar da rahat uyuyamayacak. Sen kalkacaksın bir sahtekarın arkasına Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını fon olarak kullanacaksın. Diyeceksin ki "Ey Kılıçdaroğlu sen hiç konuşma." Bayrak sevgisi hepimizin ortak sevgisidir. Başka bir şey daha yaptılar. Rıza Sarraf'a şeref madalyası takmalıydık diye bir de tweet attılar. O sahtekar kanala, A Haber'e söylüyorum. Şeref madalyası mı takacaksın yoksa ben senin boynuna ihanet madalyası mı takacağım" ifadelerini kullandı.

"Eğer MİT ben bu notu koymadım diyorsa, MİT'in kapısına kocaman bir anahtar vuralım, MİT bu görevi bıraksın"

MİT'in dönemin başbakanının önüne 3 sayfalık bilgi notu koyduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "MİT açıklama yapmış, rapor vermedik diye. Bende biliyorum rapor değil. Bu dönemin başbakanına bilgilendirme notudur. Eğer MİT ben bu notu koymadım diyorsa, MİT'in kapısına kocaman bir anahtar vuralım, MİT bu görevi bıraksın artık" şeklinde konuştu.

"Bu şarlatana devletin sırlarını kim verdi?" diyen Kılıçdaroğlu, "MİT'in devreye girmesi lazım" dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyada rüşvete faiz ödeyen tek ülke biziz. Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması lazım. O ayakkabı kutusunu verdik, üzerine bir de faiz verdik. Bir de şeref madalyası taksaydınız. Bizim hep birlikte sahtekar, namussuzlardan hesap sormamız lazım. Hesap sormak bu parlamentonun namusudur. Eğer soruyorsanız grubumuz hazır. Bütün bunlar olurken Sayın Erdoğan'ın ağzından Rıza Sarraf aleyhine çıkmış tek cümle yoktur. Neden?"

Bir bütçenin halka umut vermesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ama bu bütçe halka umut veren bir bütçe değil" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, faizlerin önümüzdeki günlerde yükseleceğini savundu.

"Vergi cennetlerinin çıkması, açıklanması lazım"

11 yıldır vergi cennetlerinin Bakanlar Kurulunda olduğunu ama 11 yıldır bu vergi cennetlerinin belirlenemediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Neden belirlenemiyor? Bu Man'cılar yüzünden belirlenmiyor. Bu parlamento bir karar aldı iradesini ortaya koydu. Vergi cennetlerinin çıkması, açıklanması lazım. Masak Başkanına çağırın, size en geç 15 dakika içinde listeyi verir. Ama siz bunu çıkartmazsınız. Elin oğlu vergi verecek. Man'cılar Türkiye'de vergi vermemek için her türlü dümeni çevirecek" dedi.

Büyüme oranlarına değinen Kılıçdaroğlu, "Efendim, yüzde 11 büyüdük. Cepleriniz büyüdü. Vatandaşın cebinde bir şey yok" açıklamasında bulundu.

"Bu bütçe kimin bütçesi?"

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu bütçe kimin bütçesi? İşsizin, çiftçinin bütçesi değil. Bu bütçe Man'cıların, faizcilerin bütçesidir. Bu bütçe tefecilere çalışan bir bütçedir. Denetlenmeyen ve denetlenemeyen bir bütçedir. 3. havalimanı, Osmangazi Köprüsü, nükleer santral, şehir hastaneleri bu bütçede yok. Kaça mal oldu bunlar biliyor musunuz? Bilemezsiniz, öğrenemezsiniz. Bu faizci düzeni yıkacağız. Düzelteceğiz değil, alt üst edeceğiz. Ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen kuracağız."

Man adasında şirket kuranları bu ülkede yaşatmayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Git kardeşim oraya o zaman. Ben yerliyim, milliyim diyorlar. Ne yerlisin ne millisin. Fakir fukara vergi verirken sen ne yerlisin ne millisin. Sen olsa olsa gayrı millisin. Şeffaf bir yönetim getireceğiz. Bütçenin her kuruşunun hesabını vereceğiz. Man adasında veya da benzer adalarda kim şirket kurarsa onları Türkiye'ye sokmayacağız" diye konuştu.