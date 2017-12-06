Kılıçdaroğlu’nun Donarak Öldü Dediği Ayaz Bebeğin Ölümü “Normal Ölüm” Olarak Kayıtlarda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında dile getirdiği, "Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Ayaz bebek...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında dile getirdiği, "Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Ayaz bebek donarak öldü" iddialarına konu olan 2013 yılında hayatını kaybeden Ayaz bebeğin ölüm nedeni raporunda "normal ölüm" olarak geçiyor.

2013 yılında Adana'dan Konya'nın Ereğli ilçesine tarım işçisi olarak gelen ailenin 40 günlük bebekleri Ayaz Onat, 23 Aralık 2013 gecesi vefat etti. Durumu sabah fark eden aile polisi aradı. Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen Ayaz bebeğin donarak öldüğü iddia edildi. Ancak olayın olduğunun ertesi günü, Ereğli'deki yetkililer olayın donarak ölüm olmadığını açıkladı. Ayaz bebeğin resmi kayıtlara geçen ölüm raporunda donarak değil, doğal yollardan öldüğü belirtiliyor. Belgede otopsinin yapıldığı da yazıyor. O zaman tüm Türkiye'ye bu şekilde lanse edilen haber ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından grup toplantısında dile getirildi.

Olaydan bir gün sonra eve giderek inceleme yapan dönemin Ereğli İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Emin Günay, o tarihte yaptığı açıklamada, "Bebeğin ölüm nedeni kesinlikle donmaya bağlı bir ölüm değildir. Bebek yatakta bulunduğu anda bebeğin vücudundaki sertlik tamamen ölü katılığına bağlı bir sertliktir. Bunlar Konya'da adli tıp patoloji ön rapor sonuçlarıdır" diye bilgi verdi.