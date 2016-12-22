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Kılıçdaroğlu’nun Eski Başdanışmanı Gürsul Tutuklandı

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Kılıçdaroğlu’nun Eski Başdanışmanı Gürsul Tutuklandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Doç.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına mahkemeye sevk edilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un nöbetçi hakimlikteki sorgusu sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Gürsul'un, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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