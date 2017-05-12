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Kılıçla Hutbe Okundu

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Kılıçla Hutbe Okundu
Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi Ulu Cami'de imam cuma namazında hutbeyi kılıçla okudu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi Ulu Cami'de imam cuma namazında hutbeyi kılıçla okudu.

Niksar'da 1145 yılında yaptırılan 872 yıllık tarihi Ulu Cami'de kılıçla hutbe okuma geleneği başlatıldı. Camide, minbere çıktığında kılıcı yanına bırakan imam, önce hutbeyi okudu. Daha sonra kılıcı eline alan ve dua eden imam, minberden elinde indirdiği kılıcı, aldığı yere bırakıp, cuma namazının farzını kıldırdı.

Niksar İlçe Müftüsü Ali Canpolat kılıçla hutbe okumanın çok eski bir gelenek olduğunu belirterek,"Kılıçla hutbe okuma geleneği fethedilen yerde İslamın hükümranlığını göstermek üzere adına hutbe okutulan ve devamında da İslam'ın devam edeceğini gösteren özellikle fetih camilerinde yapılan bir gelenektir. Bu gelenek Türkiye'mizde bazı camilerimizde 600-700 yıldır süre gelmektedir. Danişmend Gazi Devleti'nin başkenti olan Niksar'da da o döneme ait yapılan Ulu Cami'de de bu geleneğin bizde de uygulanması adına bizde kılıçla hutbe okunması konusunu Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Turizm İl Müdürlüğümüzle görüşmek suretiyle bununla ilgili izinleri aldık ve bu tarih itibariyle kılıçla hutbe okunmasını başlattık. Bundan sonra da inşallah bir engel mani olmazda Niksar'da bu gelenek devam edecek" dedi.

Namaz çıkışı Niksar Belediyesi tarafından cami önünde vatandaşlara şerbet ikram edildi.

Kılıçla Hutbe Okundu

Kılıçla Hutbe Okundu

Kılıçla Hutbe Okundu

Kılıçla Hutbe Okundu

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