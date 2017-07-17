Kilim Sanatı Çocuk Akademisi Tezgahlarında Yeniden Hayat Buluyor

Yaz tatiline giren ilköğretim öğrencileri için alternatif eğitim programı olarak hazırladığı Serdivan Çocuk Yaz Akademisinde kulüp çalışmaları devam...

Yaz tatiline giren ilköğretim öğrencileri için alternatif eğitim programı olarak hazırladığı Serdivan Çocuk Yaz Akademisinde kulüp çalışmaları devam ediyor.

Sadece 2. ve 7. sınıflar arasındaki öğrencilere yönelik eğitim veren ve yaz dönemi boyunca 6 hafta sürecek olan Akademi, çocukları temel dini bilgiler dersinin yanı sıra ebru'dan seramik şekillendirme'ye çini'den kilim dokuma'ya kadar 11 farklı kulüp çalışmasıyla buluşturdu. Orta Asya'dan itibaren günümüze kadar sanat tarihimizde önemli bir yere sahip olan kilim dokumacılığı sanatı, çocuk akademisi'nde minik parmaklarla yeniden hayat buluyor.