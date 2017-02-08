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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun:

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun:
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Savaş Gürsoy, Hilmi Bayraktar ve Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve Doç. Dr. Mehmet Emin Sönmez, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Ali Eminoğlu ve Burhan Akyılmaz da hazır bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, kendisini daha önce görev yaptığı Gaziantep Üniversitesinin bir parçası olarak gördüğüne söyledi. Rektör Doğan konuşmasının devamında "Gaziantep Üniversitesi bizim için çok önemli. Yöneticilerimiz her konuda bize desteklerini esirgemiyorlar. Bundan sonra da esirgemeyeceklerini biliyorum. Bu da bize ayrıca güç veriyor. Daha güzel işler yapmamızı, geleceğe dönük projelerimizi güvenle hazırlayabilmemizi sağlıyor. Bu nedenle benim için bu ziyaret ayrıca bir anlam ifade ediyor. Çünkü, yöneticileriyle olan dostluğumuzun yanı sıra, kurumsal anlamda da Gaziantep Üniversitesinin çok önemli bir paydaşımız olacağını düşünüyorum. Bu birlikteliğin önemli projelerde, önemli işlerde inşallah bundan sonra devam edeceğini biliyor, düşünüyor, umuyor ve bu nedenle de peşin olarak teşekkürlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, Kilis Üniversitesi'nin GAÜN bünyesinden yeşerip, büyüyen bir üniversite olduğuna işaret ederek, "Bu üniversitemizin rektörlük görevine atanan Mustafa hocamızın da üniversitemizde önceki yıllarda görev yapması bizim için ayrı bur kıvanç kaynağı. Kilis Üniversitesi ile her konuda bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da iyi ilişkiler içinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Rektör Gür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karacoşkun'a, GAÜN tarafından hazırlanan ve savaşta tamamına yakını yok olan Halep'teki Osmanlı eserlerinin tanıtıldığı "Halep'te Adım Adım Osmanlı'nın İzinde" kitabını hediye etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun:

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