Kilis Belediyesi Çöp Toplamada Büyükşehirleri Geride Bırakıtı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, günde 160 ton ortalama çöp topladıklarını söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, günde 160 ton ortalama çöp topladıklarını söyledi.

Başkan Kara, nüfus ortalamasına göre, en çok çöpün Kilis'te toplandığını ifade ederek, "Günde ortalama 160 ton çöp topluyoruz. Vatandaşlardan, çöpleri rast gele sağa sola atmasınlar, ekiplerimiz günlük olarak çöpleri topluyor. Temizlik alanında büyük mesafeler kat ettik. Daha da iyi olacak. Vatandaşların bizlere yardımcı olmaları gerekiyor. 5-6 yıl önce günde 50 ton çöp toplanırken, şimdi ise günde 160 ton civarında çöp topluyoruz" dedi.