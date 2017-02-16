Kilis Belediyesi Konak Çalışanları Köy Okulunu Ziyaret Etti

Kilis Belediyesi Konaklarında görev yapan Öğretmenler ve çalışanlar, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Musabeyli Yuvabaşı İlkokulunu ziyaret...

Kilis Belediyesi Konaklarında görev yapan Öğretmenler ve çalışanlar, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Musabeyli Yuvabaşı İlkokulunu ziyaret etti.

Konak çalışanları bu ziyaretinde geleceğin teminatı olan öğrencilere giysi ve eğitim seti hediye ederek konaklarda hazırlanmış ikramlarla çocukların sevinçlerine ortak oldu. Konak çalışanları köy okulları ziyaretini belirli aralıklarla düzenli olarak yapmaya devam edecek.