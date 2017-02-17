Kilis Belediyesinden Anket Çalışması

Kilis Belediyesi çalışanlarına meslek-iş algısı ve kurumsal bağlılığı anketi halka belediye memnuniyet anketi düzenledi.

Kilis Belediyesi çalışanlarına meslek-iş algısı ve kurumsal bağlılığı anketi halka belediye memnuniyet anketi düzenledi.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir'in öncülüğünde gerçekleşen toplantıda Belediye içi personel memnuniyetini belirlemek, kurum çalışmalarının gelişmesi, ilerlemesi, hizmet kalitesinin artması ve pozitif, üretken çalışanları olan güçlü bir Belediye için anket yapıldı. Ankete 201 Belediye personeli katıldı. Toplantıda alınan bir diğer kararda, Belediyenin hizmetlerinde halkın memnuniyetlik seviyesini ölçmek ve daha iyi hizmet verebilmek için 2 bin 160 vatandaşa da anket yapılması kararlaştırıldı.