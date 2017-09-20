Kilis Kalkınma Vizyonu Projesi Protokolü İmzalandı

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO), Kalkınma Ajansına(İKA) "Kilis Kalkınma Vizyonu" başlığıyla hazırlanan projenin protokolü imzalandı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO), Kalkınma Ajansına(İKA) "Kilis Kalkınma Vizyonu" başlığıyla hazırlanan projenin protokolü imzalandı.

KİTSO, Kilis'in ve üyelerinin sosyoekonomik hayatlarına katkıda bulunmak ve kalkınmasının hızlandırılması amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansına(İKA) "Kilis Kalkınma Vizyonu" başlığıyla bir proje hazırladı. Projenin kabulünün ardından Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında Kilis Kalkınma Vizyonu protokolü KİTSO adına Oda Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, İKA adına ise Genel Sekreter Burhan Akyılmaz tarafından imzalandı. KİTSO Başkanı Öndeş, Kilis'te faaliyet göstermekte olan çeşitli kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilere yönelik kurumsal kapasitelerini arttırmasını amaçladıklarını ifade ederek, "İlin potansiyelinin geliştirilmesi noktasında kurumsal gelişme ve bir vizyonun oluşturulması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Kilis ilinde ön plana çıkartılabilecek ve katma değer sağlayabilecek fırsatların ulusal ölçek ve planlar gözetilerek değerlendirilmesi ve bunun yanında çeşitli risklerin, fırsatların, tehditlerin belirlenebilmesi noktasında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerine verilecek olan eğitimle kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin artırılması ve ilin potansiyelinin belirlenmesi hedeflendiği bu proje ile Kilis'in ekonomisi güçlenecek ve refah seviyesi yükselecektir. Eğitim sonrasında komu kurum kuruluşlarından faydalanan vatandaşlar, Eğitim sonrasında dış ticaret hacmini arttırmak fırsatı yakalayan işletmeler, Güçlenen ekonomisiyle daha yüksek bir refah seviyesine ulaşacak olan Kilis halkı, bu projenin nihai yararlanıcılarıdır. Eğitim sonrasında Kilis'in çeşitli yatırım alanlarında potansiyelinin ölçülmesi, kurumsal kapasitenin arttırılması, sosyoekonomik alandaki ölçeklerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir" dedi.