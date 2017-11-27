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Kilis Kent Merkezine Bir Milyon Çiçek Dikiliyor

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Kilis Kent Merkezine Bir Milyon Çiçek Dikiliyor
Kilis Belediyesi tarafından kent merkezine 500 bin adet menekşe fidesi, 500 bin adet lale soğanı ekimi yapılmaya başlandı.

Kilis Belediyesi tarafından kent merkezine 500 bin adet menekşe fidesi, 500 bin adet lale soğanı ekimi yapılmaya başlandı.

Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin yeşillendirme ve güzelleştirme çalışmaları TOKİ kavşağında çim ekim ve ağaç dikim çalışmaları, bölge bölge ağaç ve çalı budama şekillendirme çalışmaları, mevsimlik çiçek ekimi, sulama, çapalama bakım ve temizlik hizmetleri sürdürülüyor. Ekipler, kış mevsimi nedeniyle 500 bin adet menekşe fidesi, 500 bin adet lale soğanı dikerek kent merkezini süslüyor. Ayrıca çeşitli park ve refüjlerde de lavanta ekimi yapılacağı belirtildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri Resul Osman Dağı Mesire Alanı içerisinde spor kompleksi ve güvenlik amaçlı atlı jandarma birlik noktası inşaatlarının da 31 Aralık 2017 tarihinde bitirilerek hizmete hazır hale getireceğini anlatarak, "Belediye hizmet binası temelinden çıkan topraklar Şehit Er Murat Dağdeviren Parkı ve Karataş Parkına çektirildi. Resul Osman Dağı Mesire Alanında lavanta bahçesi yapılacak alana çekilmeye devam etmekte, belirtilen parklarımızın toprağı tamamlanarak ıslah edilmiş oldu, ağaç eksiği olan bölgeler mavi çam dikimi yapılarak tamamlanıyor.Çevre yolundaki yürüyüş yolumuzun uzatılma çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğünce devam ettirilmekte, yürüyüş yolunun yeni yapılan bölümüne de çınar ağacı dikimi yapılmaktadır. Kilis'imiz baharı bir başka güzellikte karşılayacak Kilis'imiz ve siz hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layıksınız" diye konuştu.

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