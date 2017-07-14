Kilis Sivil Dayanışma Platformundan 15 Temmuz Açıklaması

Kilis Sivil Dayanışma Platformundan 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Kilis Sivil Dayanışma Platformundan 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Kilis Sivil Dayanışma Platformu adına Memur Sen Kilis Temsilcisi Bekir Şen, her toplumun tarih yolculuğunda milat sayılacak önemli noktaları bulunduğunu ifade ederek, "Bu anlamda Malazgirt nasıl bir dönüm noktası ise , Çanakkale nasıl bir varlık ve yokluk savaşı ise, 1. Yılını doldurduğumuz 15 Temmuz Direnişi de böylesine asil bir mücadele ve eşine az rastlanan bir kahramanlık destanıdır. Bizler, Kilis Sivil Dayanışma Platformu altında toplanan sivil toplum kuruluşları olarak, tam bir yıl önce FETÖ terör örgütü ve bu hain örgütün yurtiçi ve yurt dışında destekçileri ve işbirlikçileri tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini lanetlemek, halkımızın bu konudaki hassasiyetini paylaşmak ve bu hain girişimin gerçekleştiği 15 Temmuz'un unutulmamasına katkıda bulunmak için bir araya geldik. Bu hain girişimi ve bu girişimi gerçekleştirenleri en keskin ifadelerle lanetliyor ve devletimizin bu hain örgüt ile işbirlikçilerine karşı vermiş olduğu mücadeleyi sonuna kadar destekliyor, bu mücadelede üzerimize düşen görevleri yerine getirme noktasındaki irade ve kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Aziz milletimiz; iradesine ve iradesini temsil eden kurumlara karşı başlatılmış olan bu hain saldırı karşısında canı pahasına sokaklara çıkmış, senlik benlik güdülmeden tek bayrak altında, tek yumruk olarak darbecilerin önüne adeta etten bir duvar örerek vatanını vatansızlara karşı korumayı bilmiştir. Bu nedenle, darbe ve işgal girişiminin başarılı olmasını canları pahasına önleyen şehitlerimize ve gazilerimize bir vatan borçlu olduğumuzu unutmayacağız. Biliyoruz ki, onlar bu millete bu vatanı yeniden hediye ettiler. 15 Temmuz bizden evlatlarımızı, kardeşlerimizi, eşlerimizi aldı ama yerlerine bir vatan verdi.O gün aramızdaki bütün farklılıkları bir kenara koyarak, "sen" veya "ben" demeden "biz" olduk. "Vatan da, meydanlar da bizim" dedik, alanları kardeşlik ve dayanışma alanlarına çevirdik. Bir olduk, gerçek anlamda biz olduk, ümmet olduk" dedi. Şen, "En çok ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz şeye aslında sahip olduğumuzu gördük. "Bir'liğimize, "biz'liğimize. Gördük ki, düşman ne kadar güçlü, tuzaklar ne kadar profesyonel olursa olsun, şuurlu bir milletin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey, alt edemeyeceği hiçbir düşman ve bozamayacağı hiçbir tuzak yoktur Allah'ın izniyle. "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Evet, toplu vuran yürekler karşısında tanklar, toplar, uçaklar, helikopterler, FETÖ ve arkasındaki küresel şebeke rezil rüsva oldu, zillet içinde mağlubiyeti tattı" diye konuştu.