Kilis Yeşil Alan Standartlarını Yükseltmeye Devam Ediyor

2016 yılında şehrin farklı noktalarında Kilis Belediyesi tarafından 13 park yapıldı.

Kilis Belediyesi yeşil alan standartlarını yükseltmeye devam ediyor.

2016 yılında şehrin farklı noktalarında Kilis Belediyesi tarafından 13 park yapıldı. Toplam park alanına 26 bin 261 metre alan kazandırıldı. Ayrıca 2 eski parkı yenilendi.

Belediye Başkanı Hasan Kara, 2017 yılı için Park Bahçe yılı ilan ettiklerini ifade ederek, " 35 bin ağaç dikimiyle startı verdik. Kişi başına düşen yeşil alanı arttırmak, günümüze ve geleceğe doğal ve yeşil bir memleket bırakmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca Karataş semtinden yürüyüş yolu ve park yapılması yönünde talepler gelmektedir"

Kara sözlerinin devamında, "Karataş mevkiinde yürüyüş yolu için uygun yer bulunmadığından yürüyüş yolu yapılamamıştır. Park konusunda Karataş Parkı, Egemenlik Parkı, Karataş Caddesi Parkı, Asri Mezarlığın batısındaki park, Hannan Özüberk Parkı, Fatih Sultan Mehmet mahalle parkı, Postacı sokak parkı ve 2 adet Şurahbil parkı olmak üzere 9 adet park mevcuttur. Gerek görülmesi durumunda çalışmalar yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.