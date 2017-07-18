Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) turları kapsamında Kilis'e gelen yerli turist sayısında artış yaşanıyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) turları kapsamında Kilis'e gelen yerli turist sayısında artış yaşanıyor.

Kilis'e geçen yıl atılan roketler nedeniyle turlarla gelen yerli turistin kente gelişi durmuştu. Bu yıl havaların ısınmasıyla birlikte başta GAP olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e kafileler halinde gelen yerli turistler kentte alışveriş yaptıktan sonra kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek kentten ayrılıyorlar.

Turistlere rehberlik eden tur operatörleri, Kilis'in inanç turizmi ve kültürel açıdan önemli bir kent olduğunu söyledi.

Tur operatörleri, en büyük sorunu büyük otobüsleri park etme sorunu yaşadıklarını ifade ederek, "Kilis'in bu özelliğini maalesef tanıtımını yapan yok. Kilis'in çok önemli tarihi yerleri var. Türbeler başta olmak üzere tarihi yerleri turistlere gezdiriyoruz. Turistler pasajlardan alışveriş yaparak esnafa katkı sağlıyorlar. Kilis'in gerçek manada büyük bir tanıtıma ihtiyacı var. Birçok kimse Kilis'in, bu kadar tarihi ve turistik yerleri olduğunu bilmiyor" diye konuştu.