  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Kilise Temsilciliğine Saldıran Zanlı Yakalandı

» »
Kilise Temsilciliğine Saldıran Zanlı Yakalandı
Malatya'da Kurtuluş Kiliseleri Derneği temsilciliğine taşla saldıran kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Malatya'da Kurtuluş Kiliseleri Derneği temsilciliğine taşla saldıran kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hacı Abdi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Malatya Kurtuluş Kilisesi Dernek Temsilciliğine ait işyerinin camlarının kırıldığı anımsatıldı. Açıklamada, saldırı olayının ardından geniş çaplı inceleme başlatıldığı ve güvenlik kamera kayıtlarının da incelenmesinin ardından taşlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın Ö.G. isimli kişi olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmaya başlatıldığı bildirildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 7 Yaralı25 Kasım 2017 Cumartesi 20:43
  • Direğe Çarpan Otomobil Paramparça Oldu: 2 Yaralı25 Kasım 2017 Cumartesi 20:23
  • Çaldıkları Hayvanları Satarken Yakalandılar25 Kasım 2017 Cumartesi 19:58
  • Şehir İçi Minibüs Elektrik Direğine Çarptı25 Kasım 2017 Cumartesi 18:18
  • Polis Soruşturmayı Derinleştirdi, Cinsel Taciz Ortaya Çıktı25 Kasım 2017 Cumartesi 18:08
  • Kardeşinin Beşiğini Yaktı, Ev Küle Döndü25 Kasım 2017 Cumartesi 17:53
  • Kadınlardan ’Şiddet’ Eylemi25 Kasım 2017 Cumartesi 17:43
  • Esenyurt’ta Nazım Hikmet Bulvarı Üzerinde Bulunan Bir Binanın 5’inci Katında Yangın Çıktı. Yangına Ekipler Müdahale Ediyor.25 Kasım 2017 Cumartesi 17:43
  • Kocaeli’de Balıkçıların Ağına İha Takıldı25 Kasım 2017 Cumartesi 17:28
  • Oynarken Naylondan Yaptığı İp Boynuna Dolanan Çocuk Hayatını Kaybetti25 Kasım 2017 Cumartesi 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti