Kilise Temsilciliğine Saldıran Zanlı Yakalandı

Malatya'da Kurtuluş Kiliseleri Derneği temsilciliğine taşla saldıran kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Malatya'da Kurtuluş Kiliseleri Derneği temsilciliğine taşla saldıran kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hacı Abdi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Malatya Kurtuluş Kilisesi Dernek Temsilciliğine ait işyerinin camlarının kırıldığı anımsatıldı. Açıklamada, saldırı olayının ardından geniş çaplı inceleme başlatıldığı ve güvenlik kamera kayıtlarının da incelenmesinin ardından taşlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın Ö.G. isimli kişi olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmaya başlatıldığı bildirildi.