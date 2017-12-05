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Kiliseden Çalınan Tarihi Eserler Adıyaman’da Ele Geçirildi

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Kiliseden Çalınan Tarihi Eserler Adıyaman’da Ele Geçirildi
Trabzon'da bir Rum kilisesinden çalındığı iddia edilen ve Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi eserler Adıyaman'da düzenlenen operasyon ile geçirildi.

Trabzon'da bir Rum kilisesinden çalındığı iddia edilen ve Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi eserler Adıyaman'da düzenlenen operasyon ile geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek, tarihi eser operasyonu düzenledi. Polis ekipleri İ.Ö. adlı şahsın elinde kiliseye ait tarihi eserler olduğu ve satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şahsın Adıyaman merkez Bahçelievler mahallesindeki evine düzenlenen operasyonda Bizans Dönemine ait olduğu belirlenen eserler ele geçirildi. Operasyonlarda üzerinde çeşitli rahip ve Meryem Ana resimlerinin bulunduğu pencere kanatları ile din adamlarının ellerinde taşıdıkları haclar ele geçirildi.

Polis operasyonunda çeşitli ebatlarda 9 adet pencere kanadı, 4 adet din adamlarının ayinde kullandıkları ve kilisenin sunaklarında kullanılan metal haclar, 8 adet kilisede kullanılan metal ikonlar ele geçirildi. Ele geçirilen hac modellerinin ve ikonların Balkan ülkelerinde kullananlar ile aynı olduğu öğrenildi.

Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, İ.Ö. adlı şahıs gözaltına alındı. Tarihi eserlerin el yapımı yoksa matbaa ürünümü olduğu araştırılırken, eserlerin detaylı incelenmesi için Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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