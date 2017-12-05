Kilis’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü Etkinliklerine Hazır

Belediye Başkanı Hasan Kara, Bu yılda ellerinden geldiği kadar her yıl olduğundan daha büyük coşkulu bir program hazırlamaya gayret ettiklerini ifade ederek,...

Kilis Belediyesi 7 Aralık için özel bir program hazırladı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Bu yılda ellerinden geldiği kadar her yıl olduğundan daha büyük coşkulu bir program hazırlamaya gayret ettiklerini ifade ederek, " 6 Aralık gecesi şehitlerimizin aziz ruhu için yatsı namazına müteakip Kayabaş camiinde mevlit programı yapılacak program ardından büyük bir araç korteji ile gece fener alayı şeklinde yine Kayabaş camii önünden 20:00 da tüm Kilis'i turlayacak araçlar bayraklarla süslenerek şehri gezecek. Cumhuriyet meydanında son bulacak korteji karşılama sırasında havai fişek gösterisi yapılacak ve halaylarla kutlamaya devam edilecek. 7 Aralık günü şehitlik töreninin akabinde il dışından gelecek 200 Kuvva-i Milliye ile şehre girişlerini çiçeklerle karşılama ve Cumhuriyet meydanına mehter eşliğinde yürüyüş yapılacak. Cumhuriyet meydanında yapılacak törende halkımıza Kahramanmaraş Mehter Ekibi gösterisi ile güzel anlar yaşatılacak. Tören sonunda esnaf odaları ve kurumların araçlı geçişleri ile eski Kilis gelenekleri tekrar yaşatılacak. 7 Aralık akşamı ise üniversite konferans salonunda saat: 20:00 da Ankara'dan gelecek olan TRT ve Kültür Bakanlığı sanatçılarının halk ve sanat müziği konseri yapılacak" dedi.