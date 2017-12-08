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Kilis’in Kurtuluşu Türk Sanat Musikisi Konseriyle Kutlandı

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Kilis’in Kurtuluşu Türk Sanat Musikisi Konseriyle Kutlandı
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle Türk Sanat Musikisi konseri düzenlendi.

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle Türk Sanat Musikisi konseri düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi, Ankara Kilisliler Yardımlaşma Derneği Türk Sanat Musiki korosu tarafından Türk Sanat Musikisi konseri verildi. Konsere Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara Kilisliler Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mehmet Yahya Efe'nin konuşmasından sonra konseri dinleyenler, sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

İşadamı Coşkun Karabaşoğlu sponsorluğunda gerçekleştirilen Türk Sanat Musikisi konseri Kilis TV 79 tarafından canlı yayınlandı.

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