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Kilis’te 1 Polis Tutuklandı

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Kilis’te 1 Polis Tutuklandı
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, örgütün şifreli...

Kilis'te 1 polis memuru ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 polis, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.Ö. tutuklandı. Diğer zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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