Kilis’te 1 Polis Tutuklandı

Kilis'te 1 polis memuru ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 polis, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.Ö. tutuklandı. Diğer zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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