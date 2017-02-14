  • BIST 88.082
  • Altın 144,084
  • Dolar 3,6543
  • Euro 3,8657
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Kilis’te 545 Şişe Sahte Alkol Ele Geçirildi

» »
Kilis’te 545 Şişe Sahte Alkol Ele Geçirildi
Kilis'te bir şahsın aldığı alkolden zehirlenmesi üzerine polis ekipleri yaptığı operasyonda 545 şişe sahte alkol ele geçirdi.

Kilis'te bir şahsın aldığı alkolden zehirlenmesi üzerine polis ekipleri yaptığı operasyonda 545 şişe sahte alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Devlet Hastanesi'ne başvuran M.U'nun yapılan tetkikler sonucu alkol kullanımına zehirlenme yaşadığının belirlemesinin ardından, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kilis Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şahsın alkolü M.A.K isimli kişiye ait iş yerinden aldığını belirledi. Ekipler, iş yerinde yaptığı aramada 545 adet sahte olduğu tahmin edilen alkol ve çeşitli markalarda 5 bin 810 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

İş yerinin sahibi M.A.K. şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fetö’nün Futbol Yapılanmasına İlişkin Davanın Tutuklu Sanığı Galatasaraylı Eski Futbolcu İsmail Demiriz’in Tahliyesine Karar Verildi.14 Şubat 2017 Salı 17:18
  • Sevgililer Günü’nde İntihar Etti14 Şubat 2017 Salı 17:18
  • “Okuyayım, Bereketi Artsın” Dedi, 9 Bin Tl Dolandırdı14 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Sakarya’da Fetö’den Aranan Bir Şahıs Yakalandı14 Şubat 2017 Salı 17:08
  • Giresun’da Fetö Operasyonları14 Şubat 2017 Salı 16:58
  • 13 Gündür Eşinden Haber Alamıyor14 Şubat 2017 Salı 16:53
  • Sosyal Medyada Randevulaşıp Kavga Eden Kızlar Adliyelik Oldu14 Şubat 2017 Salı 16:53
  • Sıla Taburcu Oldu14 Şubat 2017 Salı 16:48
  • 400 Ton Fıstıkla Ortadan Kaybolan Şahıs Yakalandı14 Şubat 2017 Salı 16:48
  • Fetö’nün Futbol Yapılanması Davasında İsmail Demiriz Savunma Yaptı14 Şubat 2017 Salı 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti