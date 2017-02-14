Kilis’te 545 Şişe Sahte Alkol Ele Geçirildi

Kilis'te bir şahsın aldığı alkolden zehirlenmesi üzerine polis ekipleri yaptığı operasyonda 545 şişe sahte alkol ele geçirdi.

Kilis'te bir şahsın aldığı alkolden zehirlenmesi üzerine polis ekipleri yaptığı operasyonda 545 şişe sahte alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Devlet Hastanesi'ne başvuran M.U'nun yapılan tetkikler sonucu alkol kullanımına zehirlenme yaşadığının belirlemesinin ardından, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kilis Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şahsın alkolü M.A.K isimli kişiye ait iş yerinden aldığını belirledi. Ekipler, iş yerinde yaptığı aramada 545 adet sahte olduğu tahmin edilen alkol ve çeşitli markalarda 5 bin 810 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

İş yerinin sahibi M.A.K. şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.