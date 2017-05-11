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Kilis’te Fetih Buluşmaları

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Kilis’te Fetih Buluşmaları
Kilis'te, düzenlenen Fetih buluşmalarında çok sayıda akademisyen ve öğrenci bir araya geldi.

Kilis'te, düzenlenen Fetih buluşmalarında çok sayıda akademisyen ve öğrenci bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Fetih Buluşmaları adlı program 7 Aralık Üniversitesinde gerçekleştirildi. Programa Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Kilis Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Cengiz Korkmaz, Ak Parti İl Başkanı İzzet Toprak, il müdürleri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Program Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun sunduğu İstanbul'un Fethi'nin 564. yılı nedeniyle gerçekleştirilen "Fetih Buluşmaları" konulu seminer ile başladı. Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, seminerde İstanbul'un Fethi'nin önemini vurgulayarak, Napolyon'un "Dünya tek ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu" sözünü hatırlattı. Sofuoğlu, bir ülke için kaynaklarının el değiştirme aracının en önemli yolunun ticaret olduğunu ve dünya ticareti için İstanbul'un doğuyla batıyı birleştiren bir yol olduğunu vurgulayarak, sözlerine devam etti.

Seminerin ardından ünlü sanatçı Uğur Işılak, dinleyicilere konser verdi. Konserin ardından Ebubekir Sofuoğlu ve Uğur Işılak'a çeşitli hediyeler verildi.

Kilis’te Fetih Buluşmaları

Kilis’te Fetih Buluşmaları

Kilis’te Fetih Buluşmaları

Kilis’te Fetih Buluşmaları

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