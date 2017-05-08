Kilis’te ’’Köyde Şenlik Var’’ Etkinliği

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Okul öncesi Öğretmenliği bölüm öğrencileri ile "Eğitimde Toplumsal Sorumluluk Projesi" dersi kapsamında...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Okul öncesi Öğretmenliği bölüm öğrencileri ile "Eğitimde Toplumsal Sorumluluk Projesi" dersi kapsamında "Köyde Şenlik Var" isimli etkinlik gerçekleştirildi.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Okul öncesi Öğretmenliği bölüm öğrencileri ile "Eğitimde Toplumsal Sorumluluk Projesi" dersi kapsamında Karacaören Köy okulunda "Köyde Şenlik Var" isimli etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında okulun dış cepheleri rengarenk bir görünüm kazandı. Yrd. Doç. Dr. Ebru Külekçi Akyavuz danışmanlığında üniversite öğrencileri ile birlikte okul dış cephesi çizgi film karakteri ile donatıldı.

Boyama etkinliği ile birlikte okula ilkokul seviyesinde 150 kitap ve çeşitli eğitim araçları bağışında bulunuldu. Köy öğrencilerine destek olmak ve onların mutluluğunu paylaşmak adına okul bahçesinde "Uçurtma Şenliği" düzenlenip öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek etkinlik tamamlandı.