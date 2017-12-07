Kilis’te Mehteranlı Kurtuluş Kutlaması

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü, mehter takımının gösterileri ile kutlandı.

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü, mehter takımının gösterileri ile kutlandı.

Kutlama törenleri, sabah saatlerinde Asri Mezarlık'ta şehitlik ziyareti ile başladı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile protokol üyeleri İslahiye Caddesi'nde Kilis'e temsili giriş yapacak olan Kuvayi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyelerini çiçeklerle karşıladı. Daha sonra protokol üyeleri önde, Kuvayi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyeleri arkada kent merkezine yürüyüşe geçti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerde konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, şu anda durumun 96 yıl önceki ile aynı olduğunu ifade ederek, "Birbirimizin kaşının, gözünün rengine bakmadan zaman birlik beraberlik zamanıdır. Zaman dik durma zamanıdır. Oyunun, planın hepsi bizim başımıza dönüyor. Bunlar oyun yapıyorlar, yapacaklar da, yüz yıllarca boyu yaptılar, belki bunlar yüzyıllarca yine yapacaklar. Düşman düşmanlığını yapacak. Peki biz ne yapacağız asıl önemli olan bu, 15 Temmuz akşamı dimdik durduksa, PKK terör örgütüne DEAŞ terör örgütüne nasıl dimdik durduysak, Kurtuluş Şavaşı'nda nasıl dimdik durduysak, nasıl Çanakkale geçilmez diyerek dimdik durduysak bugün de aynı şekilde dimdik duracağız" dedi.

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise Kurtuluş Savaşı'nda aziz vatanı kirli postallarıyla kirletenlere ders verildiğini ifade ederek, "Bilenen tarihin Türkün esaretini yazmadığını, yazamadığını, kıyamete kadar da yazamayacağına yemin etmiş, istiklal aşığı bu milletin evlatları, milletin esaretten kurtulması için gerekeni yapmıştır. 7 Aralık'ta da bunu yapmıştır" şeklinde konuştu.

Kilis Milletvekili Reşit Polat da Kudüs'ün Müslümanların başkenti olduğunu ifade ederek, "Bu densizliğe izin verilmeyecektir. Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacaktır. Kilis ensar şehirdir, nüfusundan fazla Suriyeli kardeşine ev sahipliği yapan Kilis hükümetimiz bazında da çok büyük takdir ediliyor. Kilis'in tarihine büyük hizmet edecek iki tane baraj yapılıyor. Yukarı Afrin Barajı ve Sabun Suyu Barajı, yüzde 50'den fazlası bitti. İki barajımız da 2018 yılı sonunda hizmete girecektir. Biri Kilis'in içme suyu, bir diğeri de sulama amaçlı kullanılacak" dedi.

Halk oyunları ve mehter takımının gösterisinden sonra, düzenlenen sportif müsabakalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Resmi geçit ile tören sona erdi.